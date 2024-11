Canarische Eilanden: twaalf arrestaties in drugsonderzoek naar Hells Angels-kopstukken (VIDEO)

De operatie begon toen de Guardia Civil informatie vergaarde over verschillende drugsverkooppunten op Tenerife en Gran Canaria die werden gecontroleerd door leden van de Hells Angels, en die werden gebruikt als financieringsbron om andere criminele activiteiten te kunnen betalen. In de loop van het onderzoek bleek dat de vermeende leider van de organisatie een Hells Angels-kopstuk was van het chapter van de Canarische Eilanden.