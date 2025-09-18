Celstraf, maar geen tbs voor moord op partner in Heemskerk

Bloed Buren hoorden op 2 december van dat jaar, rond 23.00, tien minuten lang zwaar gebonk uit de woning. Toen zij een kwartier later aanbelden, zei Van D. dat Monika ‘half in coma’ lag door de drank. Pas om 01.11 belde hij 112. Agenten troffen hem aan met bloed aan zijn handen.

Volgens de rechtbank mishandelde Van D. zijn partner die avond met ‘zeer fors geweld’.

De patholoog stelde vast dat Monika overleed aan ernstig bloedverlies, door een gescheurde ader, veroorzaakt door zeer hevige ‘krachtsinwerking’ op de buik. Daarnaast werden verwondingen aan het hoofd, ribbreuken en letsels aan neus, mond en hals vastgesteld.

Opzet

De verdediging gaf tijdens de zittingen in de zaak aan dat een kennis die eerder die avond bij Monika op bezoek was ook verantwoordelijk kon zijn. Maar volgens de rechtbank wezen camerabeelden, telefoondata en DNA-onderzoek uit dat Van D. de dader was, staat in de uitspraak.

De rechtbank geeft ook aan dat Monika opzettelijk was gedood: ‘Uit de aard, ernst en uitgebreidheid van de letsels blijkt dat de verdachte zulk talrijk, excessief – en daarmee op de dood gericht – geweld (…) heeft gebruikt, dat de rechtbank daaruit afleidt dat de verdachte vol opzet heeft gehad.’

Geen tbs

Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar cel en tbs, maar de rechtbank legde alleen de celstraf op. Bij John van D. constateerde het Pieter Baan Centrum psychische stoornissen en alcoholproblemen, maar de deskundigen konden niet vaststellen of die een rol speelden bij de doodslag, en ook niet of er concreet risico op herhaling is. Daarom vond de rechtbank dat niet aan het zogenaamde ‘gevaarscriterium’ was voldaan, en legde ze geen tbs op.

Over de proceshouding van John van D. waren de rechters kritisch: ‘De verdachte neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen en heeft geen gevoel van spijt getoond.’

De moeder van Monika werd 17.500 euro affectieschade toegekend.