4 februari 2025

Celstraf voor mislukte aanslag op woning al overleden Vlaardingse loodgieter

De rechtbank in Rotterdam veroordeelt een 19-jarige man tot 30 maanden celstraf. Hij gaf in augustus vorig jaar opdracht om twee explosieven te gooien naar de woning van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, en zijn gezin. De loodgieter was op dat moment al twee dagen overleden.