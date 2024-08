Celstraf voor verduisteren ruim 6 ton bij Haags stadsdeelkantoor

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag anderhalf jaar cel opgelegd aan de 34-jarige gemeentemedewerkster Vandana D. voor het verduisteren van ruim 640.000 euro. De vrouw was werkzaam op het stadsdeelkantoor Escamp in Den Haag en heeft gedurende een periode van anderhalf jaar meermalen contant geld uit de kluis meegenomen.

‘Onbeschaamd’

Doordat D. telkens extra wisselgeld bestelde, kwamen er steeds grotere contante geldbedragen te liggen in de kluis op het stadsdeelkantoor. Samen met haar toenmalige vriend heeft D. het contant geld witgewassen door er ‘onbeschaamd en ongebreideld luxe goederen mee te kopen’, oordeelt de rechtbank. Naast de celstraf van anderhalf jaar mag de voormalige baliemedewerkster ook twee jaar lang geen ambtenaar meer zijn.

Vandana D. nam tussen juli 2019 en november 2020 grote pakken met geld mee naar huis, uit de betaalzuil voor burgers in het stadsdeelkantoor Escamp. Volgens het Openbaar Ministerie verduisterde de vrouw op die manier voor in totaal 640.970,12 euro.

Het OM had twee weken geleden een jaar cel en een half jaar voorwaardelijk geëist tegen de 34-jarige vrouw. Haar ex-vriend Albert B. (36) hoorde een jaar cel tegen zich eisen voor witwassen van het geld, en voor uitkeringsfraude. Hij werd donderdag door de rechtbank veroordeeld tot een jaar cel.

Tassen

Vandana D. nam het cash geld in tassen mee naar huis. Ze was bevoegd om geld in en uit de betaalzuil en de kluis van het stadsdeelkantoor te halen. Ze kon ook wisselgeld opvragen bij de bank, als daar behoefte aan was, en dat deed ze dan ook geregeld, ter waarde van tonnen aan euro’s, die ze dan voor het grootste deel weer verduisterde.

‘Een bende’

De vrouw heeft de verduistering bekend. Maar haar advocaat Michel van Stratum bestrijdt dat er 640.000 euro door haar is verduisterd, zoals het Openbaar Ministerie haar ten laste legde. Volgens hem is het goed mogelijk dat er geld door andere ambtenaren is weggenomen, terwijl nu alleen zijn cliënt terechtstaat.

Van Stratum: ‘De beveiliging op het stadsdeelkantoor was een bende. Mensen konden op elkaars account vanaf een andere computer inloggen, pasjes werden onderling uitgeleend, en de betaalzuil werkte niet goed en daar werd niet echt iets aan gedaan.’

Kluis open

In een getuigenverklaring zegt een van de ambtenaren dat de betaalzuil heel vaak storingen had en dat de boekhouding van de cashvoorraad regelmatig niet klopte, en dat niemand hierover controle uitoefende. Deze getuige zegt dat zowel vast personeel als uitzendkrachten toegang had tot de kasruimte en andere ruimtes, en dat niet werd vastgelegd wie in en uit gingen. En dat terwijl de kluis de hele dag open stond. Was dat niet het geval, dan kon iedereen de toegangscodes uit het computersysteem halen.

Andere problemen

De slechte beveiliging in stadsdeelkantoor Escamp staat niet op zich, zo lijkt het. In de gemeente Den Haag hebben de afgelopen jaren meerdere ernstige integriteitskwesties gespeeld.

Zo werd er op het stadhuis een fraude van ruim 1,7 miljoen geconstateerd, een onderzoek waarbij acht verdachten in beeld waren. Ook werd in Den Haag voor 400.000 euro aan cadeaubonnen, die bedoeld waren voor mantelzorgers, onterecht uitgekeerd.

Paspoorten

En er was de kwestie waarbij een ambtenaar valse paspoorten uitgaf, die terechtkwamen in het zware criminele milieu. De vrouw die verdacht is in de fraudezaak in Escamp is eerder veroordeeld voor een fraude met paspoorten in de gemeente Noordwijk.

Zie ook:

OM: Haagse vrouw gaf vervalste paspoorten uit aan drugshandelaren