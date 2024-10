Celstraf voor verzenden harddrugs in puzzels en spellen

Beeld: de spellen waarin de drugs werden verstopt en die later per post werden verstuurd (foto OM)

Rol

De officier van justitie van het Landelijk Parket eiste dinsdag celstraffen tegen vijf verdachte mannen en een vrouw die ieder hun eigen rol binnen de organisatie hadden. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten uit Etten-Leur, Bergen op Zoom, Schijf en Made hadden een opvallende manier van werken. De leider van de organisatie verkocht de drugs, waaronder mdma-kristallen, xtc-tabletten en LSD-zegels, op het dark web.

Verborgen

De verdovende middelen, de deklading en het inpakmateriaal werden vervolgens naar de woning van een 49-jarige vrouw uit Made gebracht. Haar woning diende als stash-en inpaklocatie. Daar verborgen de verdachten de drugs in seal bags in de leeggehaalde puzzel- en speldozen die weer in een envelop of postpakket werden gestopt. De bezorgers haalden de geprepareerde pakketten op en stuurden die via postpunten in Nederland en België de hele wereld over. Dit deden zij in ieder geval van oktober 2022 tot en met juli 2023.

Aansturend

Het onderzoek van het Post Interventie Team (PIT) van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) bracht de onderlinge rolverdeling in beeld. Uit Signal-gesprekken blijkt dat de 25-jarige hoofdverdachte uit Etten-Leur een aansturende rol had. Hij gebruikte de naam ’El Professor’ en identificeerde zich op Signal met een foto van het gelijknamige personage uit de tv-serie la Casa de Papel. Hij gaf de bestellingen en adressen van de kopers door aan de andere verdachten en stuurde de inpakkers aan. Ook bepaalde hij hoeveel en aan wie er werd uitbetaald en regelde hij de verkoop van de drugs als vendor via het darkweb.

De andere verdachten pakten de drugs in of leverden de pakketten af bij de postpunten. Een van hen bestelde honderden puzzels en spellen. Ze zijn allemaal aangehouden op 11 juli 2023. Alleen de 25-jarige man uit Etten-Leur is voortvluchtig.

Verspreider

De organisatie stuurde pakketten over de hele wereld, vertelde de officier van justitie in de rechtbank: ‘Van België tot Zuid-Korea. De verdachten gebruikten voor hun criminele activiteiten legale postbedrijven. Deze bedrijven worden zo ongewild een verspreider van verdovende middelen. Het is bovendien kwalijk dat de organisatie gebruikmaakte van een listige werkwijze door de drugs te verstoppen in onschuldig kinderpeelgoed.’

Bij de doorzoeking in het huis van de vrouw uit Made, de stash-locatie, is ruim 51 kilo aan verdovende middelen aangetroffen. Het gaat om MDMA, amfetamine, ketamine en zogeheten designerdrugs. Ook vond de politie een sealmachine, een weegschaal en zakken met de verwijderde inhoud van de deklading zoals puzzelstukjes en speelblokjes.

Gaspistool

Een 38-jarige man uit Bergen op Zoom was ook al eerder aangehouden na informatie van de Belgische politie. Dit gebeurde op 18 januari 2023. Het onderzoek aan zijn telefoon bracht de rest van de organisatie in beeld. Bij deze verdachte zijn verschillende soorten drugs en geprepareerde enveloppen voor Nederlandse en buitenlandse adressen aangetroffen. Ook vond de politie een gaspistool, munitie en vijftien DPD-verzendbewijzen.

De officier eiste de hoogste straf voor de leider van de organisatie. Zijn medeverdachten hoorden 2,5 jaar waarvan 10 maanden voorwaardelijk, 4,5 jaar, 6 jaar (2x) en 7 jaar cel tegen zich eisen.

De rechtbank doet uitspraak op 3 december.

In 2022 was er eenzelfde soort zaak, waarbij drugs werden gesmokkeld in legpuzzels.