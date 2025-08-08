Celstraf voor witwassen grote hoeveelheid cryptomunten

Aangifte Het witwassen kwam aan het licht toen de man uit Tiel aangifte deed van afpersing, bedreiging en poging tot ontvoering van zijn oom. Tijdens het politieonderzoek in die zaak kwam informatie naar voren over een mogelijke diefstal of oplichting van ruim 940.000 dollar aan cryptogeld. Daarbij zou, volgens de afpersers, de man uit Tiel betrokken zijn. Dit geld was gestolen met behulp van de software van ‘Pink Drainer’, een illegale ‘service’ die gebruik maakte van phishing-websites.

Buit in crypto-wallet

De man had toegang tot en maakte gebruik van de crypto-wallet waarop de buit van de diefstal of oplichting was overgeboekt, na aftrek van 20 procent, de ‘fee’ van Pink Drainer. Via een aantal omzettingen in andere cryptomunten is het bedrag omgezet in de cryptomunt Monero. In de notities op de telefoon van verdachte stond de ‘recovery phrase’ – een sleutel in de vorm van een keten woorden – die toegang gaf tot de wallet met dit bedrag aan Monero.

Weggesluisd

De politie kon slechts een klein deel, ter waarde van ongeveer 88.000 euro, van de omgezette cryptovaluta in beslag nemen. De rest was inmiddels verder weggesluisd. De man zegt zelf van niets te weten. De rechtbank oordeelt dat hij aan de verschillende omzettingshandelingen en de crypto-wallets te koppelen is, onder meer op grond van de informatie uit zijn telefoon en uit de door de politie onderzochte blockchains van de transacties.

Strafmotivering

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 21 maanden. De rechtbank legt daarvan zeven maanden voorwaardelijk op. De rechtbank houdt daarbij rekening met de jonge leeftijd van de man en de omstandigheid dat hij en zijn familie zijn bedreigd en afgeperst. Ook mocht de man met zijn familie op last van de burgemeester enige tijd niet in hun huis verblijven. Het voorwaardelijke strafdeel is ook bedoeld om de man in de toekomst te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Het inbeslaggenomen bedrag aan cryptovaluta krijgt hij niet terug.