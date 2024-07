Celstraffen voor beïnvloeden van getuige met explosies en brandstichting

Connect on Linked in

De rechtbank in Noord-Holland veroordeelt vier verdachten tot celstraffen voor betrokkenheid bij bedreiging, explosies en brandstichtingen in Koog aan de Zaan in 202. Dat was bij het huis van de ouders van een getuige in een strafzaak. Het doel was om zijn verklaringen te beïnvloeden.

Explosies en autobranden

De verdachten probeerden in 2021 in wisselende samenstellingen de verklaring van een getuige in een lopende strafzaak tegen de hoofdverdachte te beïnvloeden. Zo brachten zij in januari twee keer een bezoek aan de woning van de ouders van de getuige, waarin ze dreigend lieten weten dat hij zijn verklaring in de strafzaak moest veranderen.

Later in januari legden verdachten een telefoon in een envelop bij het huis van de ouders van de getuige, waarmee de getuige binnen 24 uur een telefoonnummer moest bellen. In juni ontplofte een vuurwerkbom bij het huis en raakte de voordeur in brand. In augustus hebben ze zwaar vuurwerk laten ontploffen achter het huis en is een paar weken later een auto voor het huis in brand gestoken. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Oordeel

De hoofdverdachte heeft volgens de rechtbank gedurende een periode van ruim zeven maanden deelgenomen aan een criminele organisatie met als doel het plegen van geweldsdelicten die bedoeld waren om een getuigenverklaring in zijn strafzaak te beïnvloeden: ‘Hij wilde dat de getuige zijn eerder voor de rechtbank afgelegde verklaring zou wijzigen bij de behandeling van de zaak bij het gerechtshof. Om dit te bereiken heeft zich een reeks van zes incidenten afgespeeld bij en rondom de woning van de ouders en broers van de getuige. De incidenten hebben een enorme impact gehad op de slachtoffers en buurtbewoners. De slachtoffers hebben zich genoodzaakt gevoeld om hun woning definitief te verlaten en elders in het land een geheim onderkomen te vinden.’

Cruciaal

Dat getuigen ‘in vrijheid en onbelemmerd ten overstaan van een rechter of ambtenaar’ een verklaring kunnen afleggen, vindt de rechtbank van groot belang voor een goede en zorgvuldige rechtspleging: ‘Beperkingen van de verklaringsvrijheid, van welke aard ook, ondermijnen de rechtsorde. In het bijzonder acht de rechtbank de vasthoudende wijze waarop de verdachte de verklaringsvrijheid van de getuige heeft geprobeerd te beïnvloeden zeer ernstig.’

Stop

Ook het stopgesprek dat de politie heeft gevoerd met de verdachte over de gepleegde incidenten in januari 2021 heeft er niet toe geleid dat de verdachte is gestopt met zijn pogingen de getuige te beïnvloeden, laat de rechtbank weten. De rechter rekent het de verdachte aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. Hij krijgt 46 maanden celstraf.