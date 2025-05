27 mei 2025

Check per buurt waar veel veroordeelde en verdachte personen wonen

Per gemeente en wijk wordt op een openbare website inzichtelijk gemaakt waar zich de meeste criminaliteit afspeelt, ten opzichte van andere gebieden. Zo is te zien in welke gebieden veel mensen verdachte waren of veroordeeld, waar veel wietkwekerijen zijn, risicojongeren of waar veel wordt witgewassen.