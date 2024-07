‘Chinese afhaalmenu’s gingen naar ontvoerde Heineken’

Het waren Chinese maaltijden die de politie in 1983 naar de loods leiden, waar de ontvoerde Alfred Heineken en zijn chauffeur vastzaten. Dat vertelt de ex-rechercheur Johan van Kastel in Het Parool.

Beeld: stuk van de cover het boek van Johan van Kastel, ‘Mijn kop moest eraf’

Kop eraf

Johan van Kastel vertelt dit in een interview met misdaadjournalist Paul Vugts, naar aanleiding van zijn pas uitgekomen boek ‘Mijn kop moest eraf’, waarin hij terugkijkt op zijn loopbaan bij de politie. Hij vertelt daarin ook hoe de politie erin slaagde de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer op te lossen.

Grote oor

Dat lukt in eerste instantie, doordat men informatie ging verzamelen over mogelijke verdachten. Van Kastel in de krant: ‘We belden al onze informanten en sommige criminelen konden we vanwege verdenkingen onder de tap zetten, ‘aan het grote oor’, zoals we dat noemden. Zo konden we veel ons bekende criminelen afstrepen. Binnen een week hadden we de uiteindelijke ontvoerders in het snotje.’

Garnalen

Een medewerker van de observatiedienst van de politie ontdekte daarna dat in een Chinees afhaalrestaurant twee menu’s werden afgehaald: een gerecht met garnalen, zoals Heineken graag bestelde, en Bapi pangang, zoals Doderer graag at.’

Van Kastel: ‘Die maaltijden gingen uiteindelijk naar de loods in De Heining. Zo werd ons vermoeden bevestigd dat de gijzelaars daar werden vastgehouden. We hebben die loods bestormd en Heineken en Doderer kunnen bevrijden. Drie ontvoerders, Cor van Hout, Willem Holleeder en Frans Meijer, konden vluchten. Er volgde nog een hele heisa, maar uiteindelijk hebben ze hun straffen uitgezeten.’

Johan van Kastel, ‘Mijn kop moest eraf’, uitgeverij Luitingh-Sijthoff.