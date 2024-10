Cijfers: medewerkers Openbaar Ministerie tamelijk braaf

Het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie in Den Haag

Braaf

De cijfers geven de indruk dat het personeel van het Openbaar Ministerie zich over het algemeen tamelijk braaf gedraagt. Op een totaal van 6000 werkenden bij het Openbaar Ministerie komt het aantal onderzoeken in 2023 neer op 0,5 %. Een groot corruptieschandaal is niet geconstateerd.

De aard van de problemen die worden onderzocht varieert sterk: van drankmisbruik en rijden onder invloed tot het gebruiken en verkopen van drugs, tot strafbare feiten als verduistering en diefstal.

Privédoeleinden

In de laatste drie jaar waren er zeker tien gevallen van justitiemedewerkers die rondkeken in computersystemen van justitie ten behoeve van privédoeleinden.

Ook waren er gevallen van justitiemedewerkers die criminele contacten bleken te hebben.

Brandalarm

Een aantal justitiemedewerkers gingen over de schreef in arbeidskwesties. Mensen sjoemelden met declaraties of werktijden.

Een geval van uit de hand gelopen lolligheid leidde ook tot een onderzoek. Vorig jaar drukte een medewerker tijdens een overleg in een hotel op een brandalarm. Hij kreeg een schriftelijke berisping en moest vakantiedagen inleveren.