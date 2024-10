‘Cocaïne-criminelen plegen hypotheekfraude bij honderden woningen’

Op het spoor De politie kwam de zaak ruim een jaar geleden op het spoor toen ze onderzoek uitvoerde naar verborgen ruimtes in woningen, auto’s en meubels waar wapens, drugs en geld verstopt werden. In dat onderzoek kwam een verdachte bovendrijven die ooit veroordeeld was voor cocaïnehandel. ‘Die bleek zich opgewerkt te hebben tot makelaar en was onderdeel van een groot netwerk van dienstverleners, hypotheekadviseurs en administratiekantoren’, zegt FD-journalist Rob de Lange bij BNR Nieuwsradio. Er zijn inmiddels tien personen aangehouden, twaalf anderen worden verdacht.

Het OM en de financiële recherche hebben alarm geslagen bij de gemeente Amsterdam en alle spelers in deze hele keten. De opsporingsdiensten roepen met name de hypotheekverstrekkers op het pakket dat ze onder ogen krijgen, beter te controleren. In 2014 bleek dat 40 procent van de hypotheekaanvragen vervalst was. Rob de Lange bij BNR: ‘Dat is ook één van de ergernissen, dat nu sneller duidelijk moet worden hoe groot het landelijke beeld is.’

Cocaïnehandel

Voor de zomer meldde het FD al dat criminelen verbonden met de cocaïnehandel de afgelopen jaren in Amsterdam met hypotheekfraude honderden woningen hebben gekocht of daarbij hebben bemiddeld. Het Openbaar Ministerie bevestigde toen dat bij een criminele organisatie zes hypotheekadviseurs zouden zijn betrokken. Zij zouden sinds 2018 gemiddeld twee keer per maand een vervalste hypotheekaanvraag hebben ingediend. Dit kwam neer op zeker 800 hypotheken die met vervalste documenten tot stand kwamen.

In mei werden in verband met het onderzoek tien mensen, in de leeftijd van 23 tot 45 jaar oud, gearresteerd. Zij hadden allemaal een baan in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseurs. De hoofdverdachte, een 40-jarige Amsterdammer met een makelaarskantoor, bleek te beschikken over een ‘onverklaarbaar grote vastgoedportefeuille’.

Door de praktijken van de criminelen verdwenen er huizen uit de legale woningmarkt.