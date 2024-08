Cocaïne in kolenschip in Gent

Connect on Linked in

Volgens de Federale Politie in België is er vorige week vrijdag in de haven van Gent een zak met blokken cocaïne gevonden aan boord van een kolenschip dat afkomstig was uit Colombia. Het is al de vierde keer dat een dergelijke vangst wordt gedaan.

Touw

Op 20 augustus 2024 kwam het kolenschip uit Colombia aan in North Sea Port Gent. Er werd een controle uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie, Scheepvaartpolitie en Douane. In de lading kolen werd een zak aangetroffen met ongeveer 24 kilo cocaïne. De zak was met een touw vastgemaakt aan de zijwand in één van de ruimen.

Er is niemand aangehouden.

Bulkhaven

North Sea Port Gent is een bulkhaven.

In bulk meegevoerde drugs worden snel na het aanmeren van het schip eraf afgegooid, soms worden de pakketten drugs op Noordzee in het water gegooid naar handlangers van de smokkelaars.

Controle van bulkschepen is moeilijk en tijdrovend, aldus de politie. Het is de vierde keer dit jaar dat op een kolenschip uit Colombia cocaïneblokken aangetroffen worden.

De Federale Politie denkt dat deze route om cocaïne te smokkelen in gebruik komt, omdat controles in grote havens strenger zijn geworden.