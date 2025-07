‘Cocaïne moest via België naar Zuid-Afrika’

Of het de bedoeling was dat de cocaïne helemaal door zou gaan naar Zuid-Afrika of in Antwerpen uit had moeten worden gehaald is niet duidelijk.

De 1.527 kilo werd onderschept in een havengebied.

Panama fungeert als doorvoerland voor drugs die in Zuid-Amerika worden geproduceerd en hun weg vinden naar vooral de Verenigde Staten en in toenemende mate ook naar Europa. In 2023 onderschepte Panama in totaal 119,2 ton aan drugs (vooral cocaïne). In 2024 staat de teller tot nu toe op 80 ton cocaïne.