Cocaïne naar Europa in privévliegtuigen | ‘Gefinancierd door Chinezen’

Hawala De verdenking is dat de smokkelaars van de “hawala”-bankiers overal ter wereld kredieten konden krijgen waarmee ze vliegtuigen konden charteren voor vluchten naar Europa. De winsten vloeiden vervolgens weer terug via het systeem van de Chinese bankiers.

DEA

De Spaanse politie startte het onderzoek in juni 2023 samen met de Noord-Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Doelwit van het onderzoek was een Colombiaan die in Madrid woonde. De informatie was dat deze man leiding zou geven aan het netwerk.

In de beginfase concentreerde het onderzoek zich op een cafetaria gelegen in stadsdeel La Moraleja. De contacten van de Colombiaan bleken deze locatie ‘het kantoor’ te noemen. Vanuit het cafetaria leidden de sporen naar een reeks verschillende landen.

In Zuid-Amerika beschikte het netwerk over contacten bij bedrijven die voor hen vliegtuigen charterde. Op het oog waren die vluchten voor legaal gebruik bestemd en vielen dus niet op bij opsporingsdiensten. Het onderzoek spitste zich toe op de luchthaven van de Portugese stad Beja.

Beja

Afgelopen januari voerden de Nationale Politie en de Portugese gerechtelijke politie een gezamenlijke operatie uit in Beja. Dat bracht aan het licht dat een Portugees daar leiding gaf aan een aantal corruptie medewerkers op de luchthaven.

Er zou een gecharterde vliegtuig van Barranquilla (Colombia) naar de luchthaven van Beja komen. Maar uit afgeluisterde gesprekken werd duidelijk dat er in het klaarstaande vliegtuig in Barranquilla niet kon worden geladen, wat leidde tot een verlies voor de organisatie van meer dan 500.000 euro.

Madrid-Barajas

Kleinere zendingen door de organisatie van koffers naar de luchthaven van Madrid-Barajas werden onderschept in september 2023 (met 16,5 kilo cocaïne), maart 2024 (31 kilo cocaïne), april 2024 (60 kilo cocaïne) en september 2024 (20 kilo).

In mei van dit jaar stuurde de organisatie afgelopen mei een container met avocado’s vanuit Peru naar de haven van Barcelona, met 344 kilo cocaïne in de bodem van de container, ook die werd gepakt.

Dominicaanse Republiek

Middels financiering door bedrijven in Mexico, charterde de groep een privévliegtuig van Johannesburg (Zuid-Afrika) naar de Dominicaanse Republiek, waar cocaïne zou worden geladen. Ook daar verhinderden, volgens de politie, logistieke problemen het laden van de cocaïne.

In Spanje voerden agenten 14 huiszoekingen uit, in Madrid, Alicante, Sevilla, Cuenca en Cáceres. Er zijn in dat land zes internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen verdachten die voortvluchtig zijn.