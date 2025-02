Duikers

Donderdagavond was de Crown Garnet, een onder Bahamaanse vlag varend containerschip van een Russische rederij, binnengelopen. Het was afkomstig uit de Braziliaanse havenstad Natal. De cocaïnezending was bevestigd in de zogeheten zeekist, een ruimte onderaan de romp van het schip waarin koelwater wordt binnengelaten. Het is alleen met duikers van buitenaf te bereiken.