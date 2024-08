Cocaïne tussen fruit naar Portugal (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt een deel van een criminele organisatie te hebben opgerold die vanuit Zuid- en Midden-Amerika cocaïne in containers met fruit cocaïne naar Portugal verstuurde. Vandaar ging het naar eindbestemming Spanje.

Portugese havens

De cocaïne ging naar verschillende Portugese havens en daarna over de weg naar Spanje.

Er zijn in het onderzoek drie mensen gearresteerd en er is 211 kilo cocaïne in beslag genomen

Het onderzoek begon in mei toen rechercheurs in de haven van Setúbal (Portugal) een container met ananassen controleerden die waren geladen in Costa Rica.

Barcelona

De zending werd onder controle van politie doorgevoerd naar Barcelona.

In de container vonden de onderzoekers 589 rechthoekige pakjes cocaïne – 211 kilo in totaal – die verborgen waren in dozen met ananassen bevatten. In mei werden al twee betrokkenen gearresteerd.

Nu is een derde verdachte opgepakt die de uiteindelijke ontvanger van de cocaïne zou zijn geweest.