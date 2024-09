Cocaïne uit Venezuela gepakt in Guinee-Bissau

Connect on Linked in

De politie in Guinee-Bissau heeft ruim twee ton cocaïne in beslag genomen die was aangevoerd uit Venezuela. Het is de grootste drugsvangst ooit in de geschiedenis van het West-Afrikaanse land.

7 september

Zaterdag werd de vangst gemeld door de gerechtelijke politie van Guinee-Bissau. Het ging om 2.633,1 kilo cocaïne, die werd aangetroffen aan boord van een vliegtuig dat op 7 september was aangekomen uit Venezuela.

De gehele bemanning van het toestel is aangehouden: twee Mexicanen, een Colombiaan, een Ecuadoriaan en een Braziliaan.

Gulfstream

De 78 balen cocaïne zaten in een Gulfstream IV-vliegtuig.

De operatie in Guinee-Bissau was op gang gekomen in samenwerking met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en het Europese Maritime Analysis and Operations Center for Narcotics Trafficking (MAOC-N) in Lissabon. Ook politiediensten van zeven landen uit de Europese Unie hebben in het onderzoek geparticipeerd.

Recent werd in Venezuela ook al een zeer grote zending cocaïne in beslag genomen, die op weg zou gaan naar Afghanistan.

Narcostaat

Eerder in september werd al 1,8 ton cocaïne in Guinee-Bissau gepakt en in maart 800 kilo. Het land kreeg in het verleden het imago van narcostaat omdat onderzoeken van de DEA aan het licht brachten dat hoge militairen zich met de handel verrijkten.

Routes

West-Afrikaanse landen zijn al jaren een transitpunt op de route van cocaïne naar West-Europa. Een deel gaat verder met schepen richting de zeeroute tussen Marokko en de Canarische Eilanden waar het wordt overgeladen op kleinere schepen die naar Spanje of Portugal varen.

Een ander deel van West-Afrikaanse cocaïne gaat door de Sahara richting Noord-Afrika, en komt onder meer in handen van aan Al Qaida gelieerde groepen. De 1,8 ton cocaïne die eerder deze maand werd gepakt zou voor deze organisatie bestemd zijn geweest, aldus Afrikaanse media.

Volgens de Verenigde Naties werd tussen 2019 en 2022 57 ton cocaïne in beslag genomen in West-Afrika.

