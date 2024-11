Cocaïne uithalen met bodycams: tot zeven jaar cel

(Beeld uit archief)

Internationaal onderzoek

De zeven zijn veroordeeld voor voorbereidende handelingen bij de invoer van cocaïne en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het proces een uitvloeisel van een groot internationaal onderzoek van politiediensten in Zeeland/West-Brabant en Rotterdam, en de Spaanse Guardia Civil.

Hoofdverdachte is Rachid E.H. uit Leuven. Met zijn broer Said uit Lubbeek waren ze de spil van de organisatie met veel contacten met wie de beelden uitwisselden van onder meer flinke stapels blokken cocaïne. In april 2020 waren er enkele proeftransporten met lege containers om er zeker van te zijn dat hun containers ‘groen’ gemarkeerd werden en zonder controle door de haven van Gent kwamen. In totaal zijn 21 transporten van cocaïne en twee met hasj door de politie in kaart gebracht. De groep is niet voor al die transporten veroordeeld.

Bodycams

Rachid E.H. wist beveiligingscamera’s op Antwerpse kaaien weg te draaien zodat uithalers ongemerkt konden werken. Tijdens de uithaal werd er gewerkt met bodycams en een tweede ploeg uithalers (een ‘oog’ genoemd in het criminele milieu) zodat er geen cocaïne kon worden gestolen.

De recherche deed op 30 en 31 maart 2023 invallen op negen locaties in België, acht in Nederland en één in Spanje, doorzoekingen. Vijf verdachten werden toen gearresteerd.

De politie becijferde dat er meer dan 180 miljoen euro aan de cocaïne moet zijn verdiend door de groep.

Sakin D. nam volgens de rechtbank de financiering op zich van meerdere cocaïnetransporten, onder meer vanuit Panama, door gebruik te maken van koelcontainers. Hij was eigenaar van de in oktober vorig jaar gesloten Antwerpse hamburgertent Medina Burger.