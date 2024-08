Cocaïne verwerkt in kartonnen verpakkingsmateriaal (VIDEO)

Connect on Linked in

Spaanse en Colombiaanse politiemensen hebben deze zomer 28 arrestaties verricht en een cocaïnelaboratorium ontmanteld. De criminele groep verwerkte cocaïne in dozen waarin fruit werd geexporteerd. Dat is pas deze week bekend gemaakt. Volgens Europol is er al langere tijd een trend waarbij Colombiaanse criminele organisaties zich in Europa vestigen om hier cocaïne te produceren.

Rechtse para-militairen

De actie was gericht op een Spaans-Colombiaanse criminele organisatie, die voort is gekomen uit een rechtse para-militaire guerillabeweging in Colombia, die al langer geleden werd opgedoekt.

Er zijn grote sommen contant geld, vuurwapens en 47 kilo cocaïne in beslag genomen, naast duizenden liters chemicaliën en 20 kilo cocaïnepasta (cocaïnebase).

Kleding

Cocaïnepasta werd in Spanje geïmporteerd waarna er in het lab snuifbaar cocaïnezout van werd gemaakt. Maar cocaïnepasta kan ook met chemische processen worden verwerkt in andere producten, zoals kleding of vloeistoffen, waarna er in een lab weer cocaïne van kan worden gemaakt. Het detecteren van cocaïnepasta is voor douane minder makkelijk.

Op twee dagen in juni 2024 arresteerde de politie 26 verdachten en ontmantelde de politie het lab.

Daarna zijn twee verdachten in Colombia opgepakt.

Houtskool

De groep had een methode om cocaïne te verwerken in kartonnen dozen met legale lading (zoals fruit) die in zeecontainers van Colombia naar Málaga in Spanje werden verzonden. In het cocaïnelab werd de cocaïne weer teruggewonnen uit de dozen.

Europol spreekt van een toename van cocaïnelabs in Europa in de afgelopen jaren.

In 2021 signaleerde de politie een toename van verwerking van cocaïne in houtskool.

