Cocaïne voor Hamburg onderschept in Noord-Colombia (VIDEO)

Beelden Volgens de Colombiaanse minister van Defensie, Pedro Sánchez, waren de blokken cocaïne in de dozen met bananen gestopt. Op zijn X-account deelde Sánchez beelden van de operatie.

De minister schatte de waarde op 9 miljoen Amerikaanse dollar. Dat waarde van de zending in de groothandel in Hamburg ligt veel lager.

Een van de stempels op de blokken cocaïne was “AMG”. Een stempel verwijst naar de criminele organisatie die de partij heeft verstuurd.

Mexico

De onderschepping in Santa Marta volgt kort op een andere grote vangst, in de haven van Buenaventura (Colombia). Daar werd 1,9 ton cocaïne aangetroffen in een container die afkomstig was uit Montevideo, Uruguay, en als eindbestemming Ensenada, aan de westkust van Mexico had. Ensenada is een badplaats op enkele kilometers van de Amerikaanse grens bij Tijuana/San Diego.

In april is in Colombia 1.400 kilo cocaïne onderschept, eveneens verstopt in dozen met bananen. Die zending was bestemd voor de Britse havenstad Southampton. Deze cocaïne werd gelinkt aan de paramilitaire groepering Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, bekend als Los Pachenca.

In 2025 heeft de Colombiaanse politie tot nu toe 143,6 ton cocaïne in beslag genomen.

