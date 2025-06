28 juni 2025

Cocaïnehandel breekt records: VN waarschuwt voor groeiend geweld en nieuwe smokkelroutes

De wereldwijde cocaïnehandel heeft in 2023 opnieuw alle records gebroken. Dat blijkt uit het World Drug Report 2025 van de Verenigde Naties (VN), dat deze week is gepubliceerd. Zowel de productie, de smokkel als het gebruik van cocaïne zijn fors toegenomen, met als gevolg een groeiende invloed van criminele groepen en toenemend geweld in nieuwe markten.