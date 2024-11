6 november 2024

Cocaïnelab ontmanteld in Schiedam

De politie heeft in Schiedam woensdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand en een drugslab aangetroffen. Volgens de politie zijn in het pand aan de Bokelweg spullen aangetroffen die gebruikt worden voor het versnijden van drugs. Er waren zwaarbewapende agenten ter plaatse. Waarschijnlijk was er in het pand een lab voor versnijden of “wassen” van cocaïne aanwezig.