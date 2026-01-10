10 januari 2026

Cocaïnepoort van Europa: Frankrijk vestigt cocaïnerecord | In Rotterdam in 2025 veel minder gepakt

De Franse autoriteiten hebben de afgelopen maanden opnieuw grote hoeveelheden cocaïne onderschept. De haven van Le Havre is een van de belangrijkste Europese toegangspoorten voor containerverkeer uit Latijns-Amerika en heeft de controles sterk verscherpt. In Frankrijk werd nog nooit zoveel cocaïne in beslag genomen als in 2025, meer dan in België en Nederland samen. Spanje blijft waarschijnlijk de grootste.