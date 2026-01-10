 Meteen naar de content
10 januari 2026

Cocaïnepoort van Europa: Frankrijk vestigt cocaïnerecord | In Rotterdam in 2025 veel minder gepakt

De Franse autoriteiten hebben de afgelopen maanden opnieuw grote hoeveelheden cocaïne onderschept. De haven van Le Havre is een van de belangrijkste Europese toegangspoorten voor containerverkeer uit Latijns-Amerika en heeft de controles sterk verscherpt. In Frankrijk werd nog nooit zoveel cocaïne in beslag genomen als in 2025, meer dan in België en Nederland samen. Spanje blijft waarschijnlijk de grootste.

AEAT Operación SHUKO

Meer controle

Op 23 december is in Le Havre in een container ongeveer 346 kilo cocaïne aangetroffen. De Franse autoriteiten waarschuwen al jaren dat Le Havre in toenemende mate concurreert met havens als Antwerpen en Rotterdam.

