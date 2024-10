Cocaïneproductie mogelijk naar nieuw record | Marineschip pakt in een maand 7.000 kilo

Dinsdag is door het ministerie van Defensie bekend gemaakt dat zo’n 2 weken geleden in de Caraïbische Zee 1.865 kilo cocaïne en 420 kilo marihuana in beslag zijn genomen. Een verdacht bootje werd ergens op zee bij de ABC-eilanden door gerichte schoten tot stoppen gedwongen. Vijf opvarenden zijn gearresteerd en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht voor berechting in de Verenigde Staten.

In september werden er ook al duizenden kilo’s cocaïne op zee onderschept door de Holland.

Recordhoogtes

In Colombia heeft het hoofd van de anti-drugs afdeling van de Amerikaanse ambassade in Bogotá gisteren in een interview gezegd dat de omvang van de oogsten van cocabladeren in het land naar recordhoogtes zijn gestegen. De productie van cocablad wordt in de Verenigde Staten in de gaten gehouden door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis. Ook de anti-misdaadorganisatie van de Verenigde Naties UNODC heeft een coca-monitoring programma. Dat gebeurt door een analyse van satellietbeelden en van marktprijzen in de grote cocaproducerende landen Bolivia, Peru en Colombia.

In 2023 steeg het aantal hectares coca naar een record, terwijl dit jaar de regering in Colombia minder plantages heeft vernietigd dan voorheen.

20% meer in beslag genomen

De Amerikaanse drugsbestrijder bevestigde ook dat in Colombia tot nu toe door de politie ruim 20% meer cocaïne in beslag is genomen dan vorig jaar, en dat was al een recordniveau. In 2023 werd er 10% meer in beslag genomen dan het jaar daarvoor.

De Colombiaanse minister van Defensie bracht begin september deze cijfers naar buiten. In 2023 is in Colombia tot 1 september ruim 471 ton cocaïne in beslag genomen. In 2024 stond de teller tot deze periode van het jaar al op 567 ton.

Raming loopt achter

Een stijging van het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne in Zuid-Amerika, in combinatie met een groei in de coca-productie, is een indicatie dat in 2024 de productie van cocaïne groeit, of in ieder geval onverminderd hoog blijft.

De UNODC publiceert als enige jaarlijkse een berekening van de totale cocaïneproductie in de wereld, maar die raming loopt altijd ruim een jaar achter.

In juli van dit jaar bleek dat in 2022 de wereldwijde productie van cocaïne voor het vijfde achtereenvolgende jaar is gestegen, naar ruim 2.700 ton. Het aantal in beslag genomen kilo’s kan per jaar met enkele tientallen procenten fluctueren.

Minder naar Nederland en België

Waarschijnlijk is er dus dit jaar alweer meer cocaïne op de wereldmarkt gekomen. Maar de prijs van een kilo cocaïne is de afgelopen jaren in de groothandel in Rotterdam en Antwerpen gestegen, naar ruim 27.000.

Volgens ingewijden is er hier duidelijk minder cocaïne op de markt dan enkele jaren geleden, doordat de controles in ieder geval in Rotterdam beter zijn geworden. De routes hebben zich daarom wat verlegd, zo lijkt het marktaandeel van Turkse en Duitse havens toe te nemen.

Een van de ingewijden, die spreekt op voorwaarde van anonimiteit, stelt dat ook de rip-off methode, waarbij cocaïne heimelijk in containers van anderen wordt geladen, en op het haventerrein wordt uitgehaald, op zijn retour is.

‘Grote hoeveelheden gaan nu alleen nog naar Rotterdam naar veilige bedrijven die zelf ontvangen’.

Ook gaan er volgens hem weer meer zendingen mee met bulkvracht, zoals oud-metaal.