Cocaïnesmokkel in zware machines vanuit Argentinië (VIDEO)

Dubbele bodem In een loods in de Spaanse stad Mérida ontdekten agenten een dubbele bodem in een industriële machine die vanuit Argentinië was verscheept. Daarin werd 513 kilo cocaïne gevonden, verpakt in 444 blokken.

Het onderzoek begon in april 2024, toen de douane in Málaga een verdachte zending signaleerde: een zware draaibank die vanuit Buenos Aires via de haven van Algeciras naar Badajoz zou worden vervoerd. Uit informatie van de Argentijnse politie bleek dat de machine mogelijk was aangepast om drugs te verbergen.

Dekmantelbedrijven

De cocaïne bleek te worden ingevoerd via een ingewikkeld web van bedrijven, stromannen en schijnconstructies die de ware herkomst moesten verhullen. De kern van de organisatie was gevestigd in Sevilla, maar had vertakkingen in Peru, Colombia, Chili en Argentinië.

Sinds de start van het onderzoek in 2024 is in totaal 2.600 kilo cocaïne in beslag genomen die op vergelijkbare wijze verborgen zat in industriële apparatuur: 833 kilo in een industriële breekmachine in de Peruaanse haven Paita-Piura (maart 2024) en 854 kilo in draaibanken aan de grens tussen Peru en Ecuador (mei 2025).