24 februari 2025

Cocaïneverdachte en eerder liquidatiedoelwit Rick S. maakt procesafspraken met OM

De 57-jarige Rick S. stond vandaag terecht voor de rechtbank in Alkmaar op verdenking van grootschalige cocaïnehandel, het witwassen van ruim 2,1 miljoen euro, wapenbezit en het bezit van een grote hoeveelheid xtc-pillen. De verdediging van S. en het Openbaar Ministerie hebben procesafspraken gemaakt in de zaak. De voormalig amateurvoetballer en assistent-trainer uit Bloemendaal ontsnapte in 2016 ternauwernood aan een liquidatiepoging op het terrein bij amateurvoetbalclub ODIN ’59 in Heemskerk.