Cocaïnewasserij in Zundert opgerold

Versterking Er hing een sterke chemische lucht, waarop de agenten versterking inriepen.

Twee verdachten zijn direct aangehouden, maar er waren vermoedens dat nog meer verdachten in de loods aanwezig zouden zijn.

Nadat een arrestatieteam ter plaatse is gekomen zijn om 19.50 nog eens twee verdachten aangehouden.

Spanje

De verdachten zijn drie mannen zonder vaste woon- en verblijfplaats van 56, 60 en 69 jaar. Een vierde verdachte is een 59-jarige man uit Spanje. De verdachten worden zaterdag verhoord.

In de loods zijn in ieder geval duizenden liters chemicaliën. Het pand werd bewaakt, mogelijk was er ook cocaïne of cocaïnepasta of materiaal waar cocaïne in zit verwerkt aanwezig.

In een cocaïnewasserij wordt van het halffabrikaat cocaïnepasta snuifbaar cocaïnezout (poeder) gemaakt. Of er wordt cocaïne gewonnen uit bijvoorbeeld kleding of vloeistoffen waar cocaïne in is verwerkt.