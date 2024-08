Coke-smokkelende kickbokser Ferhat G. veroordeeld in Engeland

Connect on Linked in

De Turks-Nederlandse kickbokser Ferhat G. is dinsdag in Engeland veroordeeld voor het smokkelen van 350 kilo cocaïne, met een opblaasboot. Tegelijk bracht de Engelse politie spectaculaire beelden naar buiten van de ontsnappingspoging van G. en zijn Engelse partner-in-crime.

Beeld: Ferhat G. springt hier uit de smokkelboot (beelden: National Crime Agency)

Sprong

De 31-jarige Ferhat G. en de 55-jarige Bruce K. probeerden over zee drugs te smokkelen met een straatwaarde van 37 miljoen pond, omgerekend bijna 44 miljoen euro. De Britse National Crime Agency snapte de twee verdachten voor de kust van Suffolk (Oost-Engeland). Zij voeren in een professionele opblaasboot, een zogenoemde ‘rigid-hulled inflatable boat’ (RHIB). Een boot van de Border Force wilde de boot controleren, maar het vaartuig stopte aanvankelijk niet, waarna Ferhat G. van de boot sprong en naar het strand zwom.

Daarop startte zijn Britse compagnon Bruce K. (55) de motoren opnieuw en probeerde weg te komen. Na een korte achtervolging strandde de boot op het strand, waar K. uiteindelijk werd gearresteerd nadat ook hij in zee sprong om te ontsnappen.

Overgeladen

De boot werd tot stilstand gedwongen in de buurt van East Benacre Broads in Suffolk, waarna deze in beslag is genomen door de Border Force en doorzocht werd door NCA-officieren. Aan de voorkant van de RHIB werd verborgen onder een zeildoek 350 kilo cocaïne gevonden. Volgens de NCA heeft de partij drugs een straatwaarde van 37 miljoen Britse pond (ruim 43 miljoen euro). Volgens de Britse autoriteiten was de boot op zee naar een groter schip gevaren waar de partij coke werd overgeladen.

G. slaagde er aanvankelijk in te ontkomen, maar werd later die dag in Wrentham, Norfolk, opgepakt door agenten van Norfolk en Suffolk Police. Dit schrijft het AD. Uit onderzoek bleek dat de mannen vermoedelijk naar Franse wateren waren gevaren om de drugs van een groter schip over te nemen en ze vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Beelden

G. heeft een bekentenis afgelegd. Later dit jaar zal de Britse rechter een straf uitspreken. Deze week bracht de Britse National Crime Agency beelden naar buiten van de spectaculaire aanhouding van de twee mannen op zee, die zich niet zomaar wilden overgeven.

Ferhat G. was actief als kickbokser. Hij vocht tussen 2010 en 2015 meerdere professionele kickbokswedstrijden in de C-klasse, B-klasse en A-klasse.