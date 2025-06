12 juni 2025

Coke tussen bevroren yuccapoeder: drugsroute tussen Costa Rica en Europa ontmanteld (VIDEO)

De opsporingsdiensten in Costa Rica, Spanje en Portugal hebben in samenwerking met Europol een criminele organisatie die grote hoeveelheden cocaïne van Costa Rica naar Europa smokkelde via Spanje en Portugal. Tot nu toe heeft de operatie geleid tot 21 inbeslagnames in Costa Rica, België, Spanje, Portugal, Duitsland en Nederland, waarbij de autoriteiten in totaal 5,4 ton cocaïne in beslag hebben genomen.