Cokewasserij ontmanteld in woning Hoogvliet

De politie heeft donderdagavond samen met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) een cocaïnewasserij ontmanteld aan de Kruisnetlaan in Hoogvliet. Een 43-jarige man uit Hoogvliet is aangehouden.

Acetonlucht

Na een anonieme melding van een sterke acetonlucht in de portiek van de woning traden agenten rond 19.00 het pand binnen. Ter plaatse zagen de agenten direct dat er een cocaïnewasserij in de woning zat. De 43-jarige man die op dat moment aanwezig was, is aangehouden.

Riool

In de woning werd bijna 50 kilo aan procaïne gevonden (een stof waarmee cocaïne versneden wordt), 20 liter zoutzuur, 20 liter aceton en lege jerrycans waar zo’n 660 liter aceton in heeft gezeten. Die 660 liter aceton is hoogstwaarschijnlijk in het riool geloosd, wat schadelijk is voor het milieu, meldt de politie.

De cocaïnewasserij is ontmanteld door de LFO.