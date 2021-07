Cold case: waarom is Sjaak Gerwig vermoord?

De dood van Sjaak kwam volledig onverwacht. Maar als Claudia terugdenkt aan de maanden voor zijn dood bekruipt haar een onrustig gevoel. Honderden scenario’s zijn al door haar hoofd gegaan. ‘Sjaak deed overal klusjes. Zo hielp hij mee op de camping waar zijn ouders een huisje hadden. Hij had soms een soort baantje voor de Jaarbeurs. Hij werkte in die tijd ook voor de Hema en hij was bezig met een opleiding tot magazijnmedewerker. Daarnaast waren er mensen waar hij wel eens klusjes voor deed. De boodschappen doen voor iemand of even iets wegbrengen. Ik weet natuurlijk ook niet met wie hij allemaal precies nog meer contact had.” De avond van zijn dood gedroeg Sjaak zich bijzonder. Claudia realiseert zich dat achteraf nog extra.

‘Hij smeekte haast of hij bij me mocht blijven slapen. Maar we wisten allebei dat dat van onze ouders niet mocht. Nu denk ik, had ik maar ja gezegd. Dan was Sjaak er misschien nog geweest.’

Sjaak werd niet direct gevonden. De dagen na de verdwijning van Sjaak beleefde ze in een roes. ‘Ik heb meegezocht in de wijk. Sjaak had op die laatste avond een zak Chokotoffs bij zich. Ik weet nog dat ik overal keek of ik de snoeppapiertjes ergens zag. Alsof die me weer naar Sjaak zouden kunnen brengen. Maar ergens voelde ik al dat het mis was. Ik heb de politiewagens op die zondag 2 april zelfs nog zien staan toen ik langs Laagraven reed. Ik dacht nog; dit zal toch niet? Maar het was wel zo.’

Strijdbaar

Dat de zaak nu opnieuw aandacht krijgt, doet Claudia goed. Ze is strijdbaar. Samen met haar gezin wil ze alles doen wat ze kan om de zaak opgelost te krijgen. Maar voor de oplossing is ze afhankelijk van anderen. De politie, maar ook van de bewoners en de oud-bewoners van de wijk. Iedereen die iets weet, wil ik vragen: ‘Stap alsjeblieft naar voren. Vertel je verhaal. Het maakt voor mij en voor iedereen die van hem hield, een wereld van verschil.’