Coldcase: verdween Duncan Zwakke in 1989 in een gehaktmolen? OM eist twaalf jaar cel tegen Zutphenaar (63)

Moord zonder lichaam In de inleiding van zijn betoog gaf de officier van justitie vandaag aan dat deze strafzaak geen makkelijke is: ‘Het gaat om een beschuldiging van een moord zonder dat er sprake is van een lichaam. Zonder dat er enig voor verdachte belastend forensisch bewijs is. En het gaat om een beschuldiging van een feit dat in 1989 is gepleegd. Alleen al dat laatst gegeven maakt het ingewikkeld.’

Volgens het OM zijn er geen andere reële scenario’s (zoals zelfmoord of vrijwillige verdwijning naar het buitenland) mogelijk, behalve dat Zwakke om het leven is gebracht en dat Evert-Jan van T. daar verantwoordelijk voor moet worden gehouden. ‘Zwakke stond volop in het leven. Hij had een relatie en er waren nadrukkelijke plannen voor de toekomst; er was sprake van een nieuwe woning en hij was aan het verhuizen.’

Dubbelleven

De 31-jarige Duncan Zwakke werd voor het laatst gezien op 17 oktober 1989 bij café De Spaan in het centrum van Zutphen. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Volgens de politie leidde Zwakke een dubbelleven. De rustige pacemakertechneut handelde in soft- en harddrugs en zou een grote speler zijn geweest in de regionale drugshandel.

Evert-Jan van T. had in die tijd een coffeeshop in Zutphen.

Getuigenverklaring

Het belangrijkste bewijs dat het OM vandaag aan de rechtbank voorlegde is een verklaring die een getuige in november 1989 aflegde bij de politie. Die getuige verklaarde dat Van T. hem enkele weken na het verdwijnen van Zwakke vertelde hoe hij zijn slachtoffer om het leven had gebracht: hij zou Zwakke naar een kelderrestaurant hebben gelokt om hem een kluis te laten monteren en daar is Zwakke doodgeschoten.

Gehaktmolen

Met gebruik van een in allerijl bestelde gehaktmolen – die vervolgens weer spoorloos verdween – heeft Van T. het lichaam van Duncan Zwakke vermoedelijk doen verdwijnen. Een ladder in de kelder bleek na de bewuste nacht te zijn ingekort, wat kan wijzen op het feit dat er sporen moesten worden uitgewist.

Geen eigen belang

De verklaring van deze getuige is door het OM in dit nieuwe onderzoek getest en gecontroleerd op betrouwbaarheid. Het OM komt tot de conclusie dat die aan de eisen voldoet: de getuige stapte in eerste instantie bijvoorbeeld niet zelf naar politie, maar vertelde het verhaal door aan een derde persoon, die daarop de politie benaderde, waarop de getuige zichzelf meldde. De getuige had tevens geen eigen belang om te verklaren.

De officier van justitie: ‘In beginsel is deze verklaring, een kleine drie weken na de verdwijning van Zwakke, evenveel waard als hij deze gisteren zou hebben afgelegd. En in beginsel moeten we die verklaring in de kern op dezelfde wijze wegen als een verklaring die heden ten dage wordt afgelegd. Kritisch beschouwend. Zeker. Maar wel en vooral omdat er veel van afhangt. Niet omdat het een verklaring uit 1989 is. Dat moet eigenlijk niet uitmaken.’

Trapdeel vervangen

Bovendien zijn er volgens het OM onderzoeksresultaten die het verhaal van deze getuige bevestigen en zodoende “verankeren”. ‘De verdachte had de beschikking over een pistool en hij bestelde een gehaktmolen die met haast geleverd moest worden. En het was verdachte die de ladder in de bewuste kelder heeft ingekort. Ook bevat het dossier verklaringen van andere getuigen aan wie verdachte – deels – zijn verhaal deed. Die verklaringen zijn in het onderzoek ook in zijn geheel opnieuw beoordeeld.’

Geen geloofwaardig alibi

Evert-Jan van T. en Duncan Zwakke hadden die oktoberdag in 1989 een afspraak en ze trokken gedurende de dag met elkaar op. Binnen dat tijdspad verdween Zwakke en zodoende is het verdachte die een laatste levensteken van het slachtoffer heeft vernomen. Verdachte heeft volgens het OM geen geloofwaardig alibi. Alles bij elkaar opgeteld komt het OM tot de overtuiging dat het verdachte moet zijn geweest die Zwakke heeft vermoord.

Een eerder strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de moord op Zwakke, met dezelfde persoon die als verdachte was aangemerkt, werd in het verleden door het OM geseponeerd.

Een vervolging zonder stoffelijk overschot, zoals vandaag door het OM voor de rechter werd gebracht, is anno nu wél mogelijk’

Normaal gesproken kan een persoon niet tweemaal voor hetzelfde strafbare feit worden vervolgd. In 1989 hanteerde politie en justitie nadrukkelijk het adagium ‘geen lichaam, geen strafbaar feit’. Dat is in de loop der jaren veranderd: een vervolging zonder stoffelijk overschot, zoals vandaag door het OM voor de rechter werd gebracht, is anno nu wél mogelijk.

Heropening zaak

De heropening van het onderzoek ging met toestemming van de rechter-commissaris van de rechtbank. De verdachte kan zo, na een eerder sepot wegens gebrek aan bewijs, opnieuw worden vervolgd. Destijds, zo stelt het OM nu, zat er al genoeg bewijs in het strafdossier. De officier van justitie betoogde vandaag dat met het dossier zoals hij nu voor ligt, vandaag de dag ook een vervolging zou worden ingesteld.

Nieuw sporenonderzoek

In maart 2024 deed de politie nieuw forensisch onderzoek, onder meer in een kelderruimte aan de Nieuwstad in Zutphen. Daar werd gezocht naar sporen van het slachtoffer en sporen die bewijs zouden kunnen opleveren van geweld tegen hem. Dat leverde niets op.

Opnieuw aangehouden

Vastgoedondernemer Evert-Jan van T. werd april vorig jaar aangehouden. Na een eerste pro-formazitting werd hij in juli 2024 door de rechtbank vrijgelaten, omdat de rechtbank geen ernstige bezwaren meer zag. De Zutphenaar mocht het onderzoek en de inhoudelijke behandeling van de strafzaak dus in vrijheid afwachten.

Van T. wordt door de politie al ruim 35 jaar gelinkt aan de zaak, maar hij kwam begin 1990, na maanden in voorlopige hechtenis wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten.

Vandaag op zitting vorderde de officier van justitie een gevangenisstraf die in het licht van het strafklimaat van 1989 moet worden bezien: ‘Er wordt tegenwoordig strenger gestraft; moorden worden bestraft met gevangenisstraffen tussen de achttien en tweeëntwintig jaar, daar waar er iets van een ‘geplande afrekening’ aan de orde lijkt te zijn. Dat is een vlucht die straffen vooral de laatste tien jaar hebben genomen. Er zijn uitspraken aan te wijzen uit 2010-2015 waarin als uitgangspunt voor moord tussen de twaalf en de vijftien jaar wordt opgelegd. Eén en ander maakt dat het OM in de onderhavige zaak vraagt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf jaar te veroordelen.”

Volgens het OM heeft Van T. Duncan Zwakke vermoord en zat ‘het wettige bewijs in 1989 al in het dossier.’ Het motief voor de moord zou een conflict over geld en drugs zijn.

De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.

Zie ook:

Onderzoek in verdwijningszaak Duncan Zwakke afgerond, strafzaak in juni verder

Verdachte Zutphense moordzaak negentig dagen langer vast