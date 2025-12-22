Colombia onderschept 27 ton coke op zee: ‘Een van de grootste inbeslagnames ooit’

(Beeld ter illustratie)

‘Ik denk dat we in slechts twee dagen tijd een van de grootste inbeslagnames in de geschiedenis hebben gedaan, zonder dat er ook maar één dodelijk slachtoffer is gevallen’, aldus de Colombiaanse president Petro op X.



Binnen twee dagen wist de inlichtingendienst van de Colombiaanse marine 27 ton cocaïne in beslag te nemen. Op twee routes, waarvan één door de Stille Oceaan, met hulp van veiligheidstroepen uit Panama, Australië, Costa Rica en El Salvador, werd negen ton cocaïne in beslag genomen op verschillende schepen. Bij een andere operatie nabij de Canarische Eilanden werd met de hulp van Europese politiekorpsen achttien ton in beslag genomen.

Zware druk

Colombia staat onder zware druk van de Verenigde Staten. De geschatte cocaïneproductie van Colombia komt dit jaar uit boven de 3.000 ton, een stijging van meer dan 12% vergeleken met vorig jaar. Dat is politiek explosieve informatie nu de Amerikaanse president Donald Trump in dreigende taal heeft laten weten dat het land te weinig doet aan de cocaïne-export naar de Verenigde Staten. De Colombiaanse president Gustavo Petro krijgt intern zware kritiek omdat hij de onrustbarende gegevens achter zou hebben laten houden.

