Colombia werkte met afluistersoftware van Pegasus

De Colombiaanse president Gustavo Petro laat onderzoek doen naar de aanschaf door de Colombiaanse inlichtingendienst van de zogeheten Pegasus-spionagesoftware door de politie van het land. Petro heeft gezegd dat de Israëlische spyware, die zowel iPhones en Android-telefoons direct kan afluisteren, was gekocht tijdens de regering van zijn voorganger, Iván Duque.

5,5 miljoen dollar

Met de Pegasus-software, is het mogelijk op afstand toegang te krijgen tot geïnfecteerde telefoons, inclusief alle functionaliteit.

Nadat het bestaan van Pegasus het bedrijf NSO Group bekend werd, lekte ook uit dat door sommige landen het middel was ingezet om politici en oppositieleiders ermee af te luisteren.

President Petro onthulde het nieuws in een televisietoespraak. Hij zei dat hij door inzage in een vertrouwelijk document van de aankoop op de hoogte was gebracht.

De Colombiaanse politie-inlichtingendienst (Dipol) zou twee betalingen van elk 5,5 miljoen dollar hebben gedaan aan NSO, het bedrijf de spyware heeft ontwikkeld. Van deze betalingen was in begrotingen niets te vinden, aldus Petro.

Yesilgöz

Het is de eerste officiële bevestiging dat Colombia tot de landen behoorde die deze telefoonmalware kochten, die overigens niet uniek is, omdat er meerdere varianten op de markt zijn.

Veel contacten waar Nederlandse grootschalige smokkelaars cocaïne aankopen zitten in Colombia. Een van de verdachten in het liquidatieproces Marengo, Saïd Razzouki, leefde, voor zijn arrestatie daar, langere tijd ondergedoken in Colombia.

In Nederland heeft de minister van Justitie Dilan Yesilgöz enkele jaren geleden aan de Tweede Kamer geschreven dat de Nederlandse overheid vergelijkbare ‘software’ heeft aangekocht. Zij wilde niet zeggen welke dat was.

Uit een rapport van het Europese Parlement bleek ook Nederland spionagesoftware als Pegasus in gebruik had.

De Volkskrant schreef dat Pegasus inderdaad was gebruikt in het onderzoek om Ridouan Taghi op te sporen. Moordverdachte Taghi was tussen 2015 en 2019 voortvluchtig.

