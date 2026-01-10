 Meteen naar de content
10 januari 2026

Colombiaanse guerillaleider wil alliantie tegen Trump (VIDEO)

In een recent opgenomen en door zijn beweging als authentiek bevestigde videoboodschap heeft Néstor Gregorio Vera Fernández, beter bekend als alias Iván Mordisco, de leider van de grootste dissidente fractie van de voormalige FARC-guerrilla in Colombia, een opvallende oproep gedaan aan andere gewapende groepen in de regio om zich te verenigen tegen wat hij noemt ‘Amerikaanse inmenging en interventie’ in Latijns-Amerika.

In een video die op sociale media circuleert, reageert Mordisco direct op de recente militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela, waarbij president Nicolás Maduro werd gevangen genomen. Volgens de guerrillaleider vormt deze actie volgens hem een breder patroon van interventie en een bedreiging voor de zogenaamde ‘soevereiniteit van de regio’.

