Colombiaanse leider drugsnetwerk veroordeeld voor cokesmokkel naar Nederland

Tolima

Nieuwssite Semana schrijft dat enkele verdachten hebben verklaard over de werkwijze, de routes en de klanten van het cocaïnenetwerk in Nederland. De drugssmokkel werd voornamelijk gecoördineerd in Tolima, een departement in het westen van Colombia. De Colombiaanse politie en justitie wisten zo de hele structuur van de organisatie in kaart te brengen. De kopstukken, stromannen en degenen die verantwoordelijk zijn voor het omkopen van douaniers en havenpersoneel. Volgens de autoriteiten zijn er ook banden met de Segunda Marquetalia, een vertakking van de voormalige terreurorganisatie FARC.

Houtskool en mest



De organisatie werd geleid door Juan Camilo Castrillón Gil, alias Juan, Jota, Cero en U80. Hij werkte volgens de autoriteiten samen met andere bendeleden die bijnamen hebben als Parra en Tony. Spil in het netwerk was het dekmantelbedrijf Malibu Herbs Farms SAS. Hier werd cocaïne in ladingen houtskool en organische mest verwerkt, dat in cocaïnewasserijen in Nederland weer geëxtraheerd moest worden.

Barranquilla



Volgens het onderzoek was de tot elf jaar veroordeelde leider Juan Camilo Castrillón Gil verantwoordelijk voor de logistiek en het vervoer van de partijen coke. Ook zorgde hij voor de coördinatie van de opslag van de cocaïne in de stad Barranquilla. Hij gebruikte daarvoor een ander bedrijf genaamd Envoltos, dat eveneens wordt gebruikt om organische mest te verkrijgen die later weer wordt vermengd met drugs.

400 kilo coke



In het vonnis worden partijen van 500 en 400 kilo van Colombia naar Europa genoemd. Het bedrijf Malibu Herbs Farms SAS zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van 400 kilo cocaïne in een lading koffie van de luchthaven El Dorado in Bogota naar Nederland.



Het proces tegen de andere verdachten wordt voortgezet.