Colombiaanse marine ontdekt nieuwe Australische drugshandelsroute na inbeslagname 225 ton coke

Tijdens de internationale anti-drugsoperatie Orion werd in een periode van zes weken 225 ton cocaïne in beslag genomen. In de laatste fase van de operatie werd ruim 1.400 ton drugs, waaronder 128 ton marihuana in beslag genomen.

62 landen

In oktober en november werden volgens verschillende internationale media ruim 400 verdachten gearresteerd tijdens de operatie tussen 62 landen, die gericht was op oceanen, kusten, rivieren en havens over de hele wereld. Bij de operatie waren ook de nationale veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten, Brazilië, Spanje en Nederland betrokken, in samenwerking met andere internationale organisaties.

Lange afstanden

Ook werd er een half-onderzeeër van hout en glasvezel in beslag genomen die onderweg was naar Australië met vijf ton Colombiaanse cocaïne aan boord. Dit betrof de derde narco-onderzeeër die in de Stille Oceaan werd ontdekt. Volgens de Colombiaanse autoriteiten leggen deze half-onderzeeërs een nieuwe smokkelroute bloot over de Stille Oceaan. De geavanceerde boten kunnen een afstand van ongeveer 10.000 mijl afleggen zonder te hoeven tanken.