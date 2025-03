3 maart 2025

Colombianen en 80 kilo cocaïne opgepakt na voertuigcontrole

De politie heeft zondagavond in Den Haag twee Colombianen en twee mannen uit de Dominicaanse Republiek aangehouden, en een drugslab in de Haagse wijk Moerwijk ontmanteld. De politie kwam dat drugslab op het spoor nadat bij een personenauto was gecontroleerd en daarin een blok cocaïne was gevonden.