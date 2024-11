‘Controle Nederlandse politie leidt naar miljoenen aan illegaal vuurwerk in Duitsland’

(Beeld uit archief)

Honderd pallets

Nader onderzoek leidde vervolgens naar een magazijn in Emsland. De Nederlanders tipten hun Duitse collega’s die in Hüven bij een loods naar binnen gingen. Daar lag een enorme voorraad van dozen vuurwerk, die waren opgestapeld op ruim honderd europallets. Volgens de politie was het vuurwerk illegaal.

Miljoenen euro’s

Het Openbaar Ministerie van Osnabrück heeft gezegd dat de verkoopwaarde van het in beslag genomen vuurwerk in de miljoenen euro’s loopt.

Er lag professioneel vuurwerk van verschillende categorieën, ook zeer zwaar vuurwerk dat alleen met vergunning bij grote evenementen mag worden afgestoken.

De inventarisatie van het vuurwerk was zondag nog niet voltooid.