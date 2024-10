‘Corruptie Australische agent leverde info aan Brabantse drugsproducenten’

Informant Brabantse drugscriminelen leverden rond de eeuwwisseling zo’n 75% van de xtc-pillen in de wereld berekende Meeus. En dat maakte hen schatrijk.

Toen een Britse crimineel die voor Brabantse netwerk werkte werd opgepakt in Australië, slaagde hij erin als informant een hoge politiefunctionaris om te kopen. Zo kwam opsporingsinformatie uit Nederland via een omweg in handen van de Brabantse criminelen, stelde Meeus vast. Dat lek stond volgens hem drie jaar lang open.

Nooit opgehaald

Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat een lading pillen naar Australië, die de politie in de gaten hield, nooit werd opgehaald in Australië omdat de criminelen wisten dat de recherche er bovenop zat.

Een teamleider van de Nederlandse politie vertelt aan 1Vandaag dat ze de Australiërs op zekere moment op de hoogte heeft gebracht van het vermoeden dat er daar een lek moest zijn.