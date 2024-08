‘Corruptieschandaal rond vrijlating medeverdachten Bolle Jos in Turkije’

Print This Post

Het besluit van rechters om de broer en zwager van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers vrij te laten heeft in Turkije voor een beroering gezorgd. Volgens het Algemeen Dagblad doen er geruchten de ronde dat er rechters zijn omgekocht.

Harry Leijdekkers

De Rotterdamse Turk Abdullah Alp Ü., getrouwd met de zus van de partner van Leijdekkers werd op 5 juli samen met veertien mede-verdachten vrijgelaten na een zitting bij het Hoge Strafhof in Istanboel. Onder hen was ook Harry Leijdekkers, de oudere broer van Jos. De rechters stelden als voorwaarde dat de verdachten het land niet mochten verlaten.

Andere kamer

Dat was een opmerkelijk besluit. Vijf dagen later draaide een andere kamer van het Strafhof het besluit terug en besloot dat de groep toch in voorlopige hechtenis moest blijven zitten.

Ze worden verdacht van witwassen van geld dat onder meer Leijdekkers zou hebben verdiend met cocaïnehandel.

Maar toen waren Alp Ü. en Harry Leijdekkers al spoorloos.

Geschorst

De vrijlating heeft in Turkije voor commotie gezorgd omdat er in de zaak flink wat bewijs zou liggen en bekend was dat de verdachten vluchtgevaarlijk waren.

De zogeheten Raad van Rechters en Aanklagers heeft meteen een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken. De eerste resultaten van dat onderzoek geven aan dat er een advies zou zijn om de betrokken rechters buiten functie te zetten wegens corruptie. De drie zijn geschorst.

Abdullah Alp Ü. zou een bedrag van 720.000 dollar overeen zijn gekomen in ruil voor vrijlating van hem en zijn medeverdachten.

