Costa del Sol: netwerk verstuurde via pakketbezorgers softdrugs naar Nederland (VIDEO)

Benalmádena Het onderzoek naar het netwerk begon in januari 2024, toen de Spaanse politie in Benalmádena een criminele organisatie in het vizier kreeg die zich bezig zou houden met de verzending van softdrugs naar verschillende landen in Europa via pakketbezorgers. Uit de eerste onderzoeken bleek dat het netwerk reclame maakte voor zijn producten via instant messaging-applicaties, evenals verschillende profielen van een bekend sociaal netwerk.

Stashhouse

Een van de bevoorradingspunten van de organisatie werd in mei 2024 in de Sevilliaanse stad Estepa ontmanteld. Tijdens een inval werd een van de leveranciers opgepakt en werd 4,2 kilo aan vacuümverpakte wiettoppen in beslag genomen die klaar waren voor verzending. Ook namen agenten 260 wietplanten in beslag (van in totaal 53 kilo), 425 gram hasj in 39 eikels, 15 gram cocaïne en 1.250 euro in contanten.

Andere modus operandi

In de daaropvolgende maanden werden talrijke drugszendingen onderschept en werd ook een verandering ontdekt in de modus operandi van de verdachten, die begonnen met het uitvoeren van wegtransporten via pakketbedrijven. Daarbij reisden de leden van het netwerk zelf naar verschillende Europese landen in high-end voertuigen om de drugs af te leveren.

In augustus 2024 werden in Duitsland twee verdachten gearresteerd die zendingen ontvingen. Nadat tijdens het onderzoek de hoofdverdachten en medeverdachten in kaart werden gebracht, ging men over tot een actiedag.

Invallen

Medio januari 2025 werden bij negen invallen elf verdachten gearresteerd in de gemeenten Benalmádena, Álora en Alhaurín de la Torre (Malaga) en in de Sevilliaanse stad Badolatosa. Daarbij werden drie wietplantages ontmanteld, die binnenshuis verborgen waren in silo’s. Naast 529 wietplanten namen agenten ook 12 kilo aan wiettoppen, 2 kilo hasj, twee jachtgeweren, één pistool met geluiddemper, vijf voertuigen, verschillende steekwapens en 25.255 euro in contanten in beslag.