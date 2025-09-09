Crimefighter Teeven wilde niet dat Astrid Holleeder advocaat werd (COLUMN)

Inmiddels zijn Teeven en Vrakking allang weg bij het OM. Latere hoofden van dienst negeerden het verleden en hanteerden een praktische kijk op de criminele kant van Astrid Holleeder. Zij gaven goedkeuring aan een beschermde status voor haar als getuige, die haar broer van zes moorden beschuldigde, waardoor hij levenslang kreeg.

Ondanks Teevens tegenwerking werd Astrid toch advocaat aan de Amsterdamse balie. Tevens functioneerde ze als lid van de criminele organisatie van haar broer, zo schreef ze zelf in haar boeken, en zo vertelde ze het als getuige.

Fred Teeven moest ook getuigen, in 2020, in het moordproces van Holleeder. Hij herinnerde zich dat hij, en Vrakking, in 1996 dachten: ‘Astrid gaat voor haar broer de advocatuur in en dan gaat ze klusjes voor hem opknappen.’ Teeven was indertijd onder meer officier van justitie van de criminele inlichtingendienst in Amsterdam en verdacht de Heineken-ontvoerders Holleeder en Van Hout van het witwassen van hun nooit gevonden deel van het Heineken-losgeld.

Een lid van de criminele Holleeder-club die advocaat was: ‘Daar hadden wij geen behoefte aan’, zei Teeven.

Het nooit gevonden deel van het Heineken-losgeld bleef als een zeurend pijntje politie en justitie irriteren. Waar was dat verdomde losgeld?

In het uitgestrekte Holleeder-dossier lijkt het alsof alle verhaallijnen altijd onafwendbaar samenkomen bij dat verdwenen losgeld. Zoals het verhaal van Astrid: Willem vermoordde Cor om zijn (los)geld in te pikken.

Nu is nooit bewezen dat Holleeder ooit een vinger heeft uitgestoken om Cor’s miljoenen te incasseren, ondanks jarenlang onderzoek van de FIOD.

Holleeders advocaten slaagden erin om de helft van het verdwenen losgeld in beeld te krijgen. Ze kregen het “Goudsnip”-onderzoek van de FIOD boven water. Het deel van het losgeld van Cor van Hout bleek in prostitutiepanden in Alkmaar te zijn geïnvesteerd, had de FIOD geconcludeerd.

Direct na Cor’s dood in 2003 werd dat pakket heimelijk verkocht, en witgewassen via schimmige constructies en valse verklaringen, aldus de FIOD. Sonja en Astrid Holleeder wasten Cor’s geld wit – volgens de FIOD – en zo belandde Cor’s deel van de Heineken-miljoenen op Sonja’s bankrekeningen in Zwitserland. Na de verklaringen van de twee zusjes tegen hun broer gingen alle Goudsnip-verdachten van de haak. De miljoenen staan mogelijk nog steeds in Zwitserland.

Justitie vindt dat witwassen van de panden in Alkmaar helemaal niet erg. Dit ligt anders met het witwassen van het verdwenen losgeld van Holleeder. Dat is nog steeds van groot belang, vindt het Openbaar Ministerie.

Holleeders deel was nooit boven water gekomen. Holleeder verklaarde dat hij zijn geld in 1996 bij vastgoedondernemer Willem Endstra onderbracht toen een aantal gedeelde bezittingen van de ontvoerders op de Wallen in Amsterdam door Endstra werd gekocht. Dat pakket ging om twee speelautomatenhallen en wat vastgoed.

Ondernemer Marcel Kaatee nam dit in 2002 van Endstra over. Justitie verdacht Kaatee ervan in de Kolbak-zaak (over het afpersen door Holleeder c.s. van Endstra) een witwassende katvanger van Holleeder te zijn. Het gerechtshof sprak Kaatee in 2009 echter (in navolging van de rechtbank) geheel vrij: omdat er geen enkel bewijs was.

Nadat Holleeder in 2019 tot levenslang was veroordeeld, op basis van de beschuldigingen van zijn twee zussen, viel in het najaar van 2020 bij Kaatee post van het Openbaar Ministerie op de mat. Het OM ging Kaatee en zijn

vennootschappen opnieuw vervolgen, en wel voor ‘het witwassen van de Wallenpanden’.

Dat was oude wijn in nieuwe zakken. Iemand twee keer vervolgen voor hetzelfde feit kan niet in Nederland. Maar voor deze ene keer kon het wel. Door simpel een andere periode te kiezen waarin de panden zouden zijn witgewassen en nog wat technische wijzigingen aan te brengen in de tenlastelegging, ging de rechtbank ermee akkoord.

Kaatee werd nogmaals vervolgd voor ‘witwassen van de Wallenpanden’.

Hoe kwam het zo dat het OM nieuwe kansen zag? RTL-duider en opiniemaker Astrid Holleeder had het antwoord.

‘Ik hoorde dat Kaatee vervolgd wordt en dat komt door mij’, verklaarde Astrid op 1 oktober 2021 onder ede in het hoger beroep in het liquidatieproces tegen haar broer. In dat proces waren Astrid en haar zus Sonja blijven volhouden dat “De Wallen” van Holleeder waren.

Opvallend, schrijft Kaatee recent in zijn blog. Hoe kon de ondergedoken en geïsoleerd levende Astrid eigenlijk afweten van de vervolging van Kaatee, die ze kennelijk zelf teweeg had gebracht? Het was enkel binnen politie en justitie bekend, geen enkel medium had hierover gepubliceerd.

Astrid kon het zich niet meer herinneren hoe dat haar ter ore was gekomen, zei ze later desgevraagd in een verhoor bij de rechter-commissaris in de nieuwe zaak tegen Kaatee.

In 2022 legde Astrid speciaal voor de “nieuwe” Kaatee-zaak splinternieuwe verklaringen af die het eigendom van Holleeder van het “Wallen-bezit” moesten bewijzen.

Maar ja, de rechtbank vond het verhaal van Astrid niet zo overtuigend en sprak Kaatee in 2024 voor de derde keer vrij. Er is geen bewijs dat de gewraakte bezittingen op de Wallen eigenlijk van Holleeder zijn.

‘Wij – Sonja en ik – hebben ons kapot gelogen’, erkende Astrid in de moordzaak tegen haar broer na vele jaren, uiteindelijk, ‘om te voorkomen dat het Heineken-losgeld kon worden getraceerd. (…) Dat losgeld was hét grote familiegeheim. Dat moest koste wat kost bewaard blijven.’

‘Kapotgelogen’, over het witwassen van de miljoenen van Cor welteverstaan. En het gerechtshof constateerde dat de zussen misschien hierover toch nog steeds niet de volledige waarheid hadden verteld. Het hof liet het maar rusten. In tegenstelling tot de rechtbank in eerste aanleg vond het hof de vraag van wie “de Wallen” nu eigenlijk waren niet meer relevant toen Kaatee in 2021 als getuige was gehoord. De beschuldigingen van Astrid bleven voor het hof echter betrouwbaar genoeg om Holleeder te veroordelen voor de moorden.

Kortom: Astrid en Sonja deden jarenlang hun best om de aandacht weg te halen bij Cor’s erfenis en die te verleggen naar de Wallen, met name naar de rol die ze hun broer toedichtten bij de gokhallen. Tegelijk hielden ze daarmee hun medeverdachten van witwassen van Cor’s erfenis – Johan V. (alias “De Hakkelaar”) en Bertus H. – met hun verhaal definitief uit de wind.

En nu is Astrid Holleeder duider en opiniemaker bij RTL Tonight. De tijd staat niet stil. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen de derde vrijspraak van Kaatee. Astrid Holleeder zal bij het gerechtshof dus andermaal als getuige moeten verschijnen.

Voor deze nieuwe kans heeft justitie met deze getuige op televisie een extra podium om alsnog het gelijk te halen. Hoe zal getuige Astrid de nieuwe strafzaak tegen Kaatee straks gaan “duiden” bij RTL Tonight? Ze heeft nu een nationaal podium waar ze alles en iedereen, inclusief rechtspraak en justitie, de maat kan nemen.

En tegelijk pakt de Astrid Holleeder, met door de Staat betaalde persoonsbeveiliging, ook haar advocatenpraktijk weer op. Ze gaat civiele zaken doen, het strafrecht laat ze even voor wat het is.

