28 januari 2025

Crimesite apps nu gratis op iPhone en Android

Behalve een compleet vernieuwde website, heeft Crimesite nu ook zijn smartphone apps een upgrade gegeven. Voor Android gebruikers (Samsung, Google, OnePlus, Oppo, etc.) is er een nieuwe app, die gratis te downloaden is in de Play Store. Voor iPhone gebruikers is een update uitgebracht van de bestaande app. Bovendien zijn de apps voortaan gratis te downloaden.