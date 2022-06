Crimesite-artikel kost politicus op Vlieland de kop

Connect on Linked in

‘Een dubbelleven van bijna criminele aard’ en ‘een alter-ego waar de partij zich volledig van distantieert’. Met deze woorden ontsloeg Algemeen Belang Vlieland afgelopen Pinksterweekend zijn fractievoorzitter. De lokale partij op het Waddeneiland besloot hun partijgenoot Rob Bloem te laten vallen nadat ze een vier jaar oud artikel van Crimesite onder ogen kreeg. Daarin wordt onthuld dat Bloem jarenlang landelijke politici intimideerde, racistische opmerkingen maakte en werd gearresteerd na een dreigtweet.

Vincent Verweij

Schuilnaam

Het artikel is een speurtocht naar ‘Paul Zornig’, de schuilnaam waaronder Bloem opereerde op Twitter. Deze Zornig hield er nogal extreme denkbeelden op na. Hij had een bloedhekel aan politici van D66, die hij het liefst dood wenste. Zo schreef hij:

‘Organen die doorboord zijn met kogels uit de lichamen snijden en voeren aan D66 leden, zodat die de achtergebleven kogels weer in een bakje kunnen schijten.’ En: ‘Vooral doorgaan met DOODGAAN D66’

Politici van D66 zijn niet de enigen die het moesten ontgelden in het universum van Paul Zornig. Een blik op zijn tijdlijn leerde dat hij een grondige hekel had aan mensen met een andere huidskleur en een ander geloof. Dit zijn maar enkele van de tientallen haatzaaiende en racistische tweets in zijn tijdlijn:

‘Blanke fans van Jesse Klaver hopen spoedig vervangen te worden door negers en moslims.’ ‘De tsunamie van moslim-infiltranten en asieltoeristen gaat onverminderd voort.’

Ons speurwerk leidde destijds naar de 61-jarige Rob Bloem uit Apeldoorn, die ook met de politie in aanraking bleek te zijn geweest. In 2016 starttte de wielerkoers Giro d’Italia in zijn woonplaats. Bloem ergerde zich kennelijk aan het evenement en dreigde op Twitter met geweld en een bomaanslag. Het resultaat was dat een arrestatieteam van de politie hem van zijn bed lichtte en Bloem een nacht in de cel doorbracht.

IBM manager

Merkwaardig genoeg bleek Bloem overdag een keurige manager die al 18 jaar bij IBM in Amsterdam werkte. ’s Avonds kwam zijn gitzwarte kant naar boven achter het toetsenbord van zijn PC. Na publicatie van het artikel op Crimesite werd de arbeidsovereenkomst tussen Bloem en IBM beeindigd en verhuisde hij naar Vlieland, waar hij al tientallen jaren in zijn vrije tijd kwam.

Drankgebruik

Op het Waddeneiland werd Bloem actief in de lokale politiek en promoveerde hij tot fractievoorzitter. Na geruchten over drankgebruik tijdens raadsvergaderingen, besloot de Leeuwarder Courant in zijn verleden te duiken en stuitte men op het artikel van Crimesite. Geconfronteerd met zijn verzwegen verleden, besloot Bloem zijn biezen te pakken als politicus. Tegen de Leeuwarder Courant zegt hij dat hij de keuze van zijn partij respecteert. ‘Ik heb in het verleden uitspraken gedaan waar ik achteraf veel spijt van heb, dingen die ik nooit had moeten schrijven. Dat was dom.’