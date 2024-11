Crimineel netwerk dropte met “narcodrones” partijen Marokkaanse hasj in Zuid-Spanje (VIDEO)

In totaal zijn tien mensen gearresteerd, zeven van hen zitten vast. Er zijn zes huiszoekingen uitgevoerd in Algeciras en Marbella.

10 kilo per keer

Het onderzoek begon ruim een jaar geleden, nadat een criminele organisatie in kaart kwam in Campo de Gibraltar en de Costa del Sol, die zich toe zou leggen op de import van aanzienlijke hoeveelheden hasj in Spanje via de lucht. Om dit te doen, gebruikten ze grote handgemaakte drones met de capaciteit om op elke vlucht ongeveer tien kilo hasj te vervoeren, met een bereik van meer dan vijftig kilometer.

Door het gebruik van de drones werd het mogelijk om ’s nachts van Marokko naar Spanje te vliegen over de wateren van de Straat van Gibraltar, en daarna terug te keren na het dumpen van de drugs in Spanje, zonder te hoeven landen.

Oost-Europeanen

De drones werden vooral vervaardigd in Oekraïne en over de weg naar Zuid-Spanje vervoerd, waar ze werden bediend door personen uit Oost-Europese landen. De criminele organisatie zou hebben geprobeerd om met deze methode tot wel 1.000 kilo hasj te versturen.



Naast tien arrestaties zijn er drie drones in beslag genomen, evenals afstandsbedieningen, aanzienlijke hoeveelheden contant geld en een onbekende hoeveelheid hasj.

Het onderzoek vond plaats met medewerking van Europol en de politieautoriteiten van Oekraïne en Polen.