Criminele organisatie in Sevilla en Tenerife handelde op grote schaal in vuurwapens en cocaïne (VIDEO)

Invallen De Spaanse Guardia Civil vond bij de invallen ruim 30 vuurwapens, meer dan 1.300 stuks munitie, verschillende pakketten met meer dan 20 kilo cocaïne, luxe sieraden en horloges, geldtelmachines en meer dan 30.000 euro contant geld, evenals diverse specifieke apparatuur voor het opsporen van politiebewaking.

Geluidsdichte testbank

In een van de doorzochten magazijnen was een kantoor gevestigd dat was omgebouwd tot een werkplaats voor de productie of transformatie van vuurwapens. Deze werden vervaardigd op verzoek van andere criminele groepen. De loodsen hadden een geluidsdichte testbank waar klanten de wapens konden testen die ze bestelden.

Volgens de Guardia Civil vervoerde de criminele organisatie wekelijks meer dan 50 kilo cocaïne van Sevilla en Madrid naar Tenerife.

In totaal zijn zeven verdachten opgepakt, waarvan er vijf in voorlopige hechtenis zitten. De andere twee verdachten zijn vrijgelaten, maar blijven verdacht in het onderzoek.