Criminele organisatie in Sevilla en Tenerife handelde op grote schaal in vuurwapens en cocaïne (VIDEO)
In Sevilla en Tenerife is een criminele organisatie ontmanteld die zich toelegt op de modificatie en handel in vuurwapens en de handel in grote hoeveelheden cocaïne. Bij invallen zijn zeven verdachten gearresteerd en ruim 30 vuurwapens en 1.300 patronen in beslag genomen. In totaal zijn zeven woningen op verschillende locaties in de provincies Sevilla en Tenerife doorzocht, evenals verschillende kantoren en loodsen die aan de organisatie zijn verbonden.
Invallen
De Spaanse Guardia Civil vond bij de invallen ruim 30 vuurwapens, meer dan 1.300 stuks munitie, verschillende pakketten met meer dan 20 kilo cocaïne, luxe sieraden en horloges, geldtelmachines en meer dan 30.000 euro contant geld, evenals diverse specifieke apparatuur voor het opsporen van politiebewaking.
Geluidsdichte testbank
In een van de doorzochten magazijnen was een kantoor gevestigd dat was omgebouwd tot een werkplaats voor de productie of transformatie van vuurwapens. Deze werden vervaardigd op verzoek van andere criminele groepen. De loodsen hadden een geluidsdichte testbank waar klanten de wapens konden testen die ze bestelden.
Volgens de Guardia Civil vervoerde de criminele organisatie wekelijks meer dan 50 kilo cocaïne van Sevilla en Madrid naar Tenerife.
In totaal zijn zeven verdachten opgepakt, waarvan er vijf in voorlopige hechtenis zitten. De andere twee verdachten zijn vrijgelaten, maar blijven verdacht in het onderzoek.