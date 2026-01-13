‘Criminele oud-rijkswachter opnieuw de cel in’

Turnhout De 82-jarige Willy Van Mechelen is verdachte in een onderzoek van de onderzoeksrechter in Turnhout. Van Mechelen werd gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar de oude rijkswachtkazerne in Turnhout. De recherche doorzocht met speurhonden zijn woning in de Antwerpse Seefhoek.

Van Mechelen was in de jaren negentig leidinggevende bij de Antwerpse BOB, een rechercheafdeling van de (inmiddels opgeheven) Rijkswacht. Hij werd verdacht van corruptie en later veroordeeld voor drugssmokkel.

Gezondheidsproblemen

Hij is verdachte in het Costa-proces, dat handelt over de invoer van tonnen cocaïne naar Antwerpen. Hij wordt er nu opnieuw van verdacht betrokken te zijn bij een criminele organisatie die zich bezig zou houden met de handel in drugs.

Bij de actie door de gerechtelijke politie van Turnhout zijn vier mensen opgepakt. Vandaag bepaalt de onderzoeksrechter of hij nog langer vast moet blijven zitten. Van Mechelen kampt met ernstige gezondheidsproblemen.

In de jaren negentig bemoeide Van Mechelen zich als recherchechef ook met zaken waarin toenmalig officier van justitie Fred Teeven een opvallende rol speelde.

