Criminelen niet steeds jonger of gewelddadiger

Het beeld dat jongeren zwaardere delicten plegen op steeds jongere leeftijd komt niet overeen met de cijfers, zegt onderzoekscentrum WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum). Ook zijn er geen indicaties dat jongeren vaker verdachte zijn van of veroordeeld zijn voor ernstige geweldsdelicten.

Forse daling

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is de afgelopen twee decennia fors gedaald. Ten opzichte van de piekjaren in 2006-2008 is in 2023 sprake van meer dan een halvering van het aantal jonge verdachten en daders. Wel is het volgens WODC mogelijk dat er verjonging kan zijn bij bepaalde soorten misdrijven of in specifieke regio’s.

Cybercrime

Een mogelijke verklaring voor de landelijke daling van jeugdcriminaliteit kan zijn dat jongeren zijn overgestapt naar online criminaliteit, maar dat kunnen de onderzoekers op basis van de beschikbare data nu nog niet zeggen.

Het WODC stelt dat geweldscriminaliteit over het algemeen ook is gedaald, hoewel die recent eerst een (lichte) toename liet zien gevolgd door een afvlakking daarvan.