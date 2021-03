‘Criminelen probeerden rivalen te laten arresteren in Dubai’

Connect on Linked in

Nederlandse criminelen hebben via corrupte contacten bij Interpol geprobeerd rivalen te laten arresteren in Dubai. Dat maakt Het Parool op uit door de politie onderschepte berichten van EncroChat. Die berichten zouden zijn verstuurd door criminelen uit de groep rond Roger “Piet Costa” P.. Deze zitten nu vast. Het plan ging niet door. De rivalen in Dubai zijn op vrije voeten.

Op de stoel

In april en mei vorig jaar verstuurden aliassen op Encro (waarvan de politie stelt dat P. en medeverdachte Robin van O. erachter zaten) elkaar vorig voorjaar berichten over ene Ali D. in de berichten A1 genoemd. Uit die berichten is op te maken dat deze D. 130 miljoen euro (aan door P. en zijn groep met cocaïne verdiend geld) heeft ontvreemd. Het geld zou hij hebben belegd in onroerend goed in Dubai en hij zou daar ook naar toe zijn gevlucht.

Voordien zou deze D., volgens P. en Van O. als financiële man voor hen hebben gewerkt.

D. zou eerder al een stevig door P. onder druk zijn gezet over de diefstal maar toen weer vrij zijn gelaten. In een bericht van P. staat:

Jongmocro was erbij toen ik Ali op de stoel had gezet… Mijn fout dat ik hem heb laten gaan, daarom is jongmocro dood. Ali moest mij betalen. Door die actie kwam 22,5 terug. Na zweren smeken allah kinderen moeder heb ik hem laten gaan. (…) Het feit dat hij zich had ondergepoept dus gezichtsverlies, trots eer hebben hem tot deze daad gebracht.

Jongmocro is Ibrahim “Ibo” Azaim die later in het voorjaar van 2020 is doodgeschoten in Rotterdam. Een medeverdachte van P. zegt dat Ali D. hiervoor de opdrachtgever was. De groep verdachten van Roger P. wordt nu naast cocaïnehandel ook verdacht van het voorbereiden van liquidaties en martelingen in door hen ingerichte martelcontainers die bij Wouwse Plantage zijn gevonden door de politie.

‘3m is betaald aan Interpol’

Roger van O. zou hebben geschreven aan P.:

Ik heb Dubai gesproken en we kunnen ze als spionnen laten oppakken dan worden ze gemarteld voor info. Als je hun voornaam en achternaam hebt kunnen we hun vlieggegevens zien wanneer ze naar NL vliegen of zijn geweest.

Roger P. zou hebben geschreven:

Ik heb interpol hier. Zij zijn corrupt. Ik heb hen alle info over hen gegeven en zij hebben 3 van hen met rood gemarkeerd voor mij. Ze staan nu op dit moment in het computersysteem op rood. Hierna zal de politie van Dubai zijn huizen overvallen en alles wat ze kunnen in beslag nemen. De geheime dienst is bij/voor ons zij gaan hem op de moslim manier ondervragen daarna gaat hij naar de gevangenis.

Er zou ook zijn betaald.

Maat die 3m is betaald aan Interpol en aan geheime dienst Dubai’, stuurt een vertrouweling aan Roger P. ‘Heb de helft al betaald en de andere helft na resultaat. Het geld zal rechtstreeks naar het ministerie van justitie gaan dus dag, dag, dag.

De autoriteiten in Dubai zouden zelfs een financieel onderzoek naar de bezittingen van D. zijn gestart en bezittingen hebben getraceerd in onder meer Cyprus.

Hoe dat is afgelopen is onbekend. Het plan van P. en Van O. is niet doorgegaan. Op 22 juni 2020 zijn ze aangehouden. (tekst gaat verder onder reclame)

Officiële documenten

Overigens zegt het Het Parool officiële documenten te hebben gezien met daarop de naam van Ali D. en die van twee van zijn getrouwen die Dubai moesten worden uitgezet. In een andere zaak stelt volgens de krant een bekende Belgische crimineel dat hij in maart 2020 valselijk op de lijst van door Interpol ‘gesignaleerde’ (gezochte) personen is gezet. Volgens hem speelde op de achtergrond een poging van andere criminelen hem af te persen.

Twee dagen nadat in Nederland bekend was gemaakt dat EncroChat was gehackt werd in Dubai bekend dat een aantal ambtenaren was aangehouden op verdenking van corruptie. Ze zouden mensen hebben afgeperst middels de dreiging ze internationaal zouden worden gesignaleerd.